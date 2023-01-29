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Рогозин: Ил-112 будет поднят на крыло 1 июля

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 73 0
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Ил-112Б
Сборка Ил-112Б
Источник: Авиапанорама

По словам вице-премьера, в год возможно производить на этом заводе до 12 самолетов Ил-112

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 должен быть поднят в небо 1 июля, сообщил  при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

"Ил-112 будет востребован и у военных, и у гражданских. Он собирается в рекордные сроки. Задача президента поднять его уже летом. На самолете все новое. До 1 июля вся работы по "Ил" должна быть завершена чтобы обеспечить безопасный полет к 1 июля", - сказал он.

По словам вице-премьера, в год возможно производить на этом заводе до 12 самолетов Ил-112.

Рогозин признался, что сначала правительство не видело перспектив развития авиации на ВАСО, но сейчас у завода много заказов.

Самолет Ил-112В создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Собирать эти самолеты планируется на Воронежском авиазаводе по восемь единиц в год. Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 такие машины.

Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.

29.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
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Рогозин Дмитрий

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