Рогозин: Ил-112 будет поднят на крыло 1 июля



Сборка Ил-112Б

Источник: Авиапанорама Сборка Ил-112БИсточник: Авиапанорама

По словам вице-премьера, в год возможно производить на этом заводе до 12 самолетов Ил-112

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 должен быть поднят в небо 1 июля, сообщил при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

"Ил-112 будет востребован и у военных, и у гражданских. Он собирается в рекордные сроки. Задача президента поднять его уже летом. На самолете все новое. До 1 июля вся работы по "Ил" должна быть завершена чтобы обеспечить безопасный полет к 1 июля", - сказал он.

По словам вице-премьера, в год возможно производить на этом заводе до 12 самолетов Ил-112.

Рогозин признался, что сначала правительство не видело перспектив развития авиации на ВАСО, но сейчас у завода много заказов.

Самолет Ил-112В создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Собирать эти самолеты планируется на Воронежском авиазаводе по восемь единиц в год. Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 такие машины.

Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.