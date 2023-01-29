Производитель ожидает падения интереса к "Кондорам" после переноса запусков
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Старт РН "Стрела" (конвертированной УР-100 Н) со спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" в июне 2013 г
Источник: sdelanounas.ru
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Иностранные заказчики могут снизить интерес к запускам спутников "Кондор" после замены ракеты-носителя "Стрела" на "Союз" и переносов пусков на космодром "Восточный", сообщил журналистам в пятницу гендиректор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов.
"Понимаете, сегодня у "Кондора" носитель - "Союз", и космодром - "Восточный". Стоимость несоизмерима с тем, что было - "Стрела" с "Кондором" на "Байконуре". Цена носителя становится такой же, как цена спутника, поэтому, будут, наверное, сложности с иностранными заказчиками, потому что это страны, которые сами спутников не делают, у них все-таки и финансовые возможности ограничены", - сказал он.
Леонов также отметил, что "НПО машиностроения" предлагало и по- прежнему предлагает "Кондор" на зарубежные рынки.
"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. Экспортные версии спутников имеют название "Кондор-Э". Первый запуск космического аппарата "Кондор" на орбиту состоялся 27 июня 2013 года.
27.01.2017
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