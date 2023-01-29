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ВВС Саудовской Аравии приняли на вооружение первые истребители F-15SA

30.01.2017 ЦАМТО 66 0
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Истребитель Boeing F-15SA
Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016
Источник: FlyingAnts / twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 27 января. Командование ВВС Саудовской Аравии официально продемонстрировало 25 января первые принятые на вооружение истребители F-15SA (Saudi Advanced) «Игл». Мероприятие было приурочено к празднованию 50-й годовщины создания Авиационной академии им. короля Фейсала.

В церемонии приняли участие король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и министр обороны второй наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. На празднике также присутствовал президент Судана Омар Аль-Башир.


Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 20 октября 2010 года уведомило Конгресс США о возможной продаже Саудовской Аравии различных вооружений и оборудования общей стоимостью более 60 млрд. долл. Запрос, в частности, включал поставку ВВС страны 84 новых истребителей F-15SA и проведение модернизации к версии F-15SA 70 состоящих на вооружении ВВС Саудовской Аравии самолетов F-15S. Общая стоимость запрошенной поставки новых F-15SA и модернизации состоящих на вооружении, а также продажи сопутствующих систем и вооружений оценивается в 29,432 млрд. долл.


В конце 2011 года представители Королевства Саудовской Аравии окончательно согласовали с администрацией США соглашение о закупке 84 новых истребителей F-15SA и модернизации 70 самолетов. Официальный контракт стоимостью 11,399 млрд. долл. на поставку в рамках программы «Иностранные военные продажи» 84 новых истребителей F-15SA ВВС США заключили с компанией «Боинг» 8 марта 2012 года.


«Боинг» объявил о состоявшейся церемонии выкатки первого истребителя F-15SA, предназначенного для ВВС Саудовской Аравии, 30 апреля 2013 года. Первоначально поставка 84 новых и 68 модернизированных F-15SA (количество было сокращено из-за потерь) была запланирована на 2015-2019 гг., однако, проблемы при разработке привели к задержке реализации проекта на 12 месяцев.


Как стало известно в августе 2016 года, самолетами F-15SA в боевом составе ВВС Саудовской Аравии будут оснащены 55-е учебное подразделение (FTU) и 6-я истребительная эскадрилья, размещенные на авиабазе «Кинг Халид» на юго-западе Саудовской Аравии, 29-я истребительная эскадрилья на авиабазе «Кинг Фейсал» на северо-западе страны, 92-я истребительная эскадрилья и Школа подготовки специалистов по оружию истребительной авиации на авиабазе «Кинг Абдулазиз» на побережье Персидского залива в районе Бахрейна.


Первые четыре самолета, включая два модернизированных F-15S (б.н. 93-0857 и 93-0899) и два F-15SA новой постройки (б.н.12-1006 и 12-1010) прибыли в Саудовскую Аравию после четырехдневного перегоночного перелета из США через Великобританию в декабре 2016 года.


F-15SA, являющийся последней версией линейки F-15, оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную боевую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания, системой предотвращения дезориентации), электро-дистанционной системой управления, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-63(V)3 компании «Рейтеон» и более мощными двигателями F110-GE-129 производства «Дженерал Электрик».

27.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бахрейн
Великобритания
Саудовская Аравия
Судан
США
Продукция
F-15
Компании
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