ВКС планируют закупить не менее 170 истребителей МиГ-35
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Министр обороны С. Шойгу и Главком ВКС В. Бондарев наблюдают за учениями сил ПВО
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 27 января. ВКС РФ закупят в первой партии 30 новейших МиГ-35, всего для замены парка легкой боевой авиации планируется закупить не менее 170 этих истребителей.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил главком ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев.
«По завершении летных испытаний, ВКС России планируют закупить первую партию МиГ-35 в количестве 30 машин. Всего для полной замены парка легкой боевой авиации ВКС будет закуплено порядка 170 самолетов», – сказал В.Бондарев во время международной презентации истребителя.
В.Бондарев также сообщил, что освоение лазерного оружия на МиГ-35 начнется сразу после завершения его летных испытаний.
27.01.2017
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