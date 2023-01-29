ВКС планируют закупить не менее 170 истребителей МиГ-35



Министр обороны С. Шойгу и Главком ВКС В. Бондарев наблюдают за учениями сил ПВО

Источник: МО РФ Министр обороны С. Шойгу и Главком ВКС В. Бондарев наблюдают за учениями сил ПВОИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 27 января. ВКС РФ закупят в первой партии 30 новейших МиГ-35, всего для замены парка легкой боевой авиации планируется закупить не менее 170 этих истребителей.

Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил главком ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев.

«По завершении летных испытаний, ВКС России планируют закупить первую партию МиГ-35 в количестве 30 машин. Всего для полной замены парка легкой боевой авиации ВКС будет закуплено порядка 170 самолетов», – сказал В.Бондарев во время международной презентации истребителя.

В.Бондарев также сообщил, что освоение лазерного оружия на МиГ-35 начнется сразу после завершения его летных испытаний.