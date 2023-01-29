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Россия надеется на возобновление индийского тендера на закупку истребителей среднего класса

30.01.2017 ЦАМТО 62 0
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MiG-35_001
МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.
Источник: Александр Рыбаков

ЦАМТО, 27 января. Россия надеется на возобновление индийского тендера на закупку истребителей среднего класса уже с новейшим МиГ-35. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на международной презентации истребителя в Луховицах советник президента ОАК Константин Бирюлин.

Как напоминает агентство, тендер, в котором победу одержала Франция с истребителем «Рафаль», был завершен в 2011 году. Условия тендера предполагали закупку 126 истребителей для национальных ВВС, однако в итоге Индия приняла решение о закупке только 36 истребителей «Рафаль».


«Россия надеется на то, что Индия вернется к обсуждению вопроса о закупке российских истребителей. В данном случае Россия может предложить МиГ-35 в рамках возобновления тендера на 126 истребителей», – сказал К.Бирюлин.


Он напомнил, что ранее Россия участвовала в нем с истребителем МиГ-29 и потенциально с МиГ-35. «Однако тогда МиГ-35 был только на бумаге. Сегодня же происходит международная презентация данного истребителя, который мы готовы предложить, в том числе, Индии, если она возобновит данный тендер», – цитирует «РИА Новости» К.Бирюлина.


Он подчеркнул, что МиГ-35 будет, прежде всего, интересен тем странам, которые до сих пор эксплуатируют линейку истребителей МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29. «Все эти истребители, например, состоят до сих пор на вооружении ВВС Индии», – сказал он.


В свою очередь, генеральный конструктор – вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков, сообщил «РИА Новости», что РСК «МиГ» в 2017 году откроет в Индии сервисный центр для обслуживания истребителей МиГ-29.


«Мы предлагаем инозаказчику абонементную систему обслуживания. Помимо поставки самих самолетов, мы готовы построить на территории страны-инозаказчика сервисный центр по их обслуживанию… Такой центр по обслуживанию истребителей МиГ-29 планируется открыть в 2017 году в Индии», – сказал он на презентации истребителя МиГ-35, передает «РИА Новости».

27.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-29
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК

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