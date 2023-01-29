ВМС Китая приняли на вооружение пятый эскадренный миноносец «Тип-052D»



Эскадренный миноносец «Хэфэй» типа 052D ВМС Китая

Источник: China Daily Эскадренный миноносец «Хэфэй» типа 052D ВМС КитаяИсточник: China Daily

ЦАМТО, 27 января. Пятый эскадренный миноносец класса «Тип-052D» («Люйянь-3») 22 января был принят на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Циндао.

Эсминец (117) «Синин» (Xining) стал первым кораблем серии «Тип-052D», принятым на вооружение Северного флота ВМС НОАК. Первые четыре эсминца вошли в состав Южного флота.

По информации «Джейнс дифенз уикли», по своим возможностям «Синин» будет существенно опережать состоящие на вооружении Северного флота эскадренные миноносцы (два класса «Тип-051C», два «Тип-052» и два «Тип-051»).

Как сообщал ЦАМТО, построенный «Цзяннань шипъярд» головной корабль серии «Тип-052D», «Куньмин» (172), был принят на вооружение в марте 2014 года. Второй эскадренный миноносец, «Чанша» (173), вошел в состав ВМС НОАК в августе 2015 года. «Хэфэй» (174) был принят на вооружение в декабре 2015 года. 12 июля 2016 года ВМС НОАК приняли на вооружение четвертый корабль серии, «Иньчуань» (175).

Пятый эсминец серии «Тип-052D» был спущен на воду на верфи «Цзяннань шипъярд» в августе 2014 года. В настоящее время на предприятии «Цзяннань шипъярд» также ведется строительство 6-го, 7-го, 9-го и 10-го кораблей серии. 26 декабря 2016 года состоялась церемония спуска на воду 10-го эскадренного миноносца.

Еще три эскадренных миноносца «Тип-052D» (8-й, 11-й и 12-й) строятся на верфи «Далянь шипбилдинг индастри компани» (Dalian Shipbuilding Industry Company – DSIC) в Даляне. «Далянь шипбилдинг индастри компани» участвует в программе с 2015 года и до настоящего времени на этой верфи были спущены на воду два корабля серии.

«Тип-052D» является последним поколением эскадренных миноносцев УРО ВМС НОАК и представляет собой дальнейшее развитие кораблей «Тип-052С». Данный корабль рассматривается как китайский аналог американских эсминцев «Иджис».

Длина эскадренного миноносца «Тип-052D» составляет 160 м, ширина – 18 м, водоизмещение – 7500 т. Эскадренный миноносец вооружен 130-мм артиллерийской установкой PJ-38, ЗРК HQ-9, 64-контейнерной вертикальной пусковой установкой с KP DH-10, буксируемой ГАС (расширяет возможности борьбы с подводным лодками).

Эсминец «Тип-052D» оборудован также многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой «Тип-346A». Ангар позволяет принимать вертолеты Z-9, Ка-28 и Ка-31.

Как ожидается, в общей сложности ВМС НОАК получат до 18 кораблей серии «Тип-052D». Эсминцы «Тип-052D», вероятно, станут ключевым компонентом эскорта перспективных авианосных ударных или амфибийно-десантных групп до принятия на вооружение новейшего эскадренного миноносца «Тип-055» водоизмещением 10000-12000 т.