Российские ВКС планируют сменить весь парк легких истребителей на МиГ-35



Виктор Бондарев

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Виктор БондаревИсточник: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 27 января. Воздушно-космические силы России планируют сменить весь парк легких истребителей на новейшие МиГ-35. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил на презентации самолета главком ВКС Виктор Бондарев.

«Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс», – сказал В.Бондарев.