Российские ВКС планируют сменить весь парк легких истребителей на МиГ-35
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Виктор Бондарев
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
ЦАМТО, 27 января. Воздушно-космические силы России планируют сменить весь парк легких истребителей на новейшие МиГ-35. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил на презентации самолета главком ВКС Виктор Бондарев.
«Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс», – сказал В.Бондарев.
27.01.2017
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