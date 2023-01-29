ОКР по двигателю «второго этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА завершатся к 2020 году
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Два летных опытных образца истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Июль 2016 года
Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net
ЦАМТО, 27 января. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по двигателю «второго этапа» (штатному) для истребителя пятого поколения ПАК ФА завершатся к 2020 году. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил гендиректор ОДК Александр Артюхов.
Пока опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем «первого этапа» – «изделием 117», который уже запущен в серийное производство. Основной двигатель – «второго этапа» – пока разрабатывается.
«В этом году планируем приступить к испытаниям в составе летной лаборатории. Планируется завершение ОКР к 2020 году», – сказал А.Артюхов в ходе презентации истребителя МиГ-35.
Двигатель «второго этапа» по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить «изделие 117», а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения.
Т-50 (проект ПАК ФА) – российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя – в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.
В 2017 году ожидается поставка в ВКС РФ первой партии ПАК ФА, напоминает агентство.
27.01.2017
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