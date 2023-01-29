Аргентина направила коммерческие предложения по закупке в России более 15 истребителей МиГ-29
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Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016
Источник: tankasan.livejournal.com
ЦАМТО, 27 января. Аргентина намерена приобрести у России более 15 истребителей МиГ-29, соответствующие коммерческие предложения получены.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил в ходе международной презентации МиГ-35 в Луховицах заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
«Аргентина направила коммерческие предложения по закупке в России более 15 истребителей МиГ-29, мы готовим соответствующий ответ», – сказал А.Пунчук.
27.01.2017
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