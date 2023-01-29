

Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016

Источник: tankasan.livejournal.com Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016Источник: tankasan.livejournal.com

ЦАМТО, 27 января. Аргентина намерена приобрести у России более 15 истребителей МиГ-29, соответствующие коммерческие предложения получены.

Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил в ходе международной презентации МиГ-35 в Луховицах заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

«Аргентина направила коммерческие предложения по закупке в России более 15 истребителей МиГ-29, мы готовим соответствующий ответ», – сказал А.Пунчук.