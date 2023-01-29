Венгрия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2026 году



Истребитель Gripen ВВС Венгрии

Источник: www.aereo.jor.br Истребитель Gripen ВВС ВенгрииИсточник: www.aereo.jor.br

ЦАМТО, 27 января. Венгрия поэтапно к 2026 году увеличит расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта с 0,95% в настоящее время, заявил министр обороны страны Иштван Симичко.

Как сообщает «Рейтер», в настоящее время Венгрия, которая присоединилась к НАТО в 1998 году, тратит на оборону существенно меньше других восточноевропейских стран, включая Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и Болгарию.

Хотя оборонные расходы стран-членов НАТО увеличились в связи с кризисом в Украине, только Великобритания, Польша, Греция и Эстония выполняют требования НАТО по финансированию обороны в объеме 2% ВВП.

В 2016 году бюджет Министерства обороны Венгрии вырос на 19% и составил 298,6 млрд. форинтов (1 млрд. долл.) или 0,85% валового внутреннего продукта. Как сообщил агентству «Рейтер» И.Симичко, ежегодные расходы Венгрии на оборону будут увеличиваться на 0,1% в год, что означает их повышение до 350 млрд. форинтов (1,21 млрд. долл.) в текущем году. К 2026 году планируется достичь показателя 2% ВВП.

В частности предполагается, что увеличение финансирования позволит Венгрии реализовать программу модернизации Вооруженных сил, которая включает приобретение военных вертолетов.

Четыре имеющихся в настоящее время вертолета Ми-17 модернизированы в России. Часть из них применяется для патрулирования границ Шенгенской зоны. Министр не исключил возможность того, что тендер на поставку новых вертолетов будет проведен до выборов 2018 года, однако окончательное решение о закупке будет принято после парламентских выборов. Точное количество закупаемых вертолетов не раскрывается, однако, предположительно, Будапешт может приобрести 30-40 машин.