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Венгрия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2026 году

30.01.2017 ЦАМТО 94 0
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Истребитель Gripen
Истребитель Gripen ВВС Венгрии
Источник: www.aereo.jor.br

ЦАМТО, 27 января. Венгрия поэтапно к 2026 году увеличит расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта с 0,95% в настоящее время, заявил министр обороны страны Иштван Симичко.

Как сообщает «Рейтер», в настоящее время Венгрия, которая присоединилась к НАТО в 1998 году, тратит на оборону существенно меньше других восточноевропейских стран, включая Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и Болгарию.


Хотя оборонные расходы стран-членов НАТО увеличились в связи с кризисом в Украине, только Великобритания, Польша, Греция и Эстония выполняют требования НАТО по финансированию обороны в объеме 2% ВВП.


В 2016 году бюджет Министерства обороны Венгрии вырос на 19% и составил 298,6 млрд. форинтов (1 млрд. долл.) или 0,85% валового внутреннего продукта. Как сообщил агентству «Рейтер» И.Симичко, ежегодные расходы Венгрии на оборону будут увеличиваться на 0,1% в год, что означает их повышение до 350 млрд. форинтов (1,21 млрд. долл.) в текущем году. К 2026 году планируется достичь показателя 2% ВВП.


В частности предполагается, что увеличение финансирования позволит Венгрии реализовать программу модернизации Вооруженных сил, которая включает приобретение военных вертолетов.


Четыре имеющихся в настоящее время вертолета Ми-17 модернизированы в России. Часть из них применяется для патрулирования границ Шенгенской зоны. Министр не исключил возможность того, что тендер на поставку новых вертолетов будет проведен до выборов 2018 года, однако окончательное решение о закупке будет принято после парламентских выборов. Точное количество закупаемых вертолетов не раскрывается, однако, предположительно, Будапешт может приобрести 30-40 машин.

27.01.2017
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Страны
Болгария
Великобритания
Венгрия
Греция
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Чехия
Эстония
Продукция
Ми-17
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