Экспозицию «Рособоронэкспорта» на Shield Africa посетили делегации 30 стран
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov
ЦАМТО, 27 января. Свыше 30 делегаций иностранных государств, в том числе из США и некоторых стран Европы, посетили экспозицию «Рособоронэкспорта», дебютировавшего на африканском оружейном салоне Shield Africa в Кот-Д'Ивуаре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского спецэкспортера.
Выставка прошла с 24 по 26 января в Абиджане. Делегацию «Рособоронэкспорта» возглавлял заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности Вадим Старцев.
«В ходе выставки вооружения и специальной техники для сил полиции Shield Africa-2017 стенд АО «Рособоронэкспорт» посетило свыше 30 официальных делегаций и представителей иностранных компаний из африканских государств. Стенд «Рособоронэкспорта» на выставке в Абиджане посетили и представители ряда стран Европы, а также США», – цитирует «РИА Новости» пресс-релиз российского спецэкспортера.
По словам В.Старцева, цитируемого в сообщении, РОЭ впервые организовал свою экспозицию на данной выставке в расчете на поступательное развитие военно-технических отношений с Кот-д'Ивуаром и другими странами региона.
«Десятилетиями наша страна активно помогала африканским государствам в становлении и развитии их национальных вооруженных сил. Теперь этот опыт, а также уверенность партнеров в высокой эффективности российского оружия и необходимость повсеместного наращивания усилий в борьбе с террористической угрозой открывают новые возможности для увеличения поставок российской оборонной продукции на континент», – отметил он.
Среди африканских стран, посетивших стенд российской компании на Shield Africa: Кот-д'Ивуар, Ангола, Буркина-Фасо, Гана, Камерун, ЮАР, Кения и другие государства. Иностранные партнеры проявили повышенный интерес к российским системам охраны границ, средствам для оснащения специальных подразделений, а также автомобильной технике и вертолетам, передает «РИА Новости».
27.01.2017
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