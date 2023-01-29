Экспозицию «Рособоронэкспорта» на Shield Africa посетили делегации 30 стран



Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"

Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov

ЦАМТО, 27 января. Свыше 30 делегаций иностранных государств, в том числе из США и некоторых стран Европы, посетили экспозицию «Рособоронэкспорта», дебютировавшего на африканском оружейном салоне Shield Africa в Кот-Д'Ивуаре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского спецэкспортера.

Выставка прошла с 24 по 26 января в Абиджане. Делегацию «Рособоронэкспорта» возглавлял заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности Вадим Старцев.

«В ходе выставки вооружения и специальной техники для сил полиции Shield Africa-2017 стенд АО «Рособоронэкспорт» посетило свыше 30 официальных делегаций и представителей иностранных компаний из африканских государств. Стенд «Рособоронэкспорта» на выставке в Абиджане посетили и представители ряда стран Европы, а также США», – цитирует «РИА Новости» пресс-релиз российского спецэкспортера.

По словам В.Старцева, цитируемого в сообщении, РОЭ впервые организовал свою экспозицию на данной выставке в расчете на поступательное развитие военно-технических отношений с Кот-д'Ивуаром и другими странами региона.

«Десятилетиями наша страна активно помогала африканским государствам в становлении и развитии их национальных вооруженных сил. Теперь этот опыт, а также уверенность партнеров в высокой эффективности российского оружия и необходимость повсеместного наращивания усилий в борьбе с террористической угрозой открывают новые возможности для увеличения поставок российской оборонной продукции на континент», – отметил он.

Среди африканских стран, посетивших стенд российской компании на Shield Africa: Кот-д'Ивуар, Ангола, Буркина-Фасо, Гана, Камерун, ЮАР, Кения и другие государства. Иностранные партнеры проявили повышенный интерес к российским системам охраны границ, средствам для оснащения специальных подразделений, а также автомобильной технике и вертолетам, передает «РИА Новости».