В ВС РФ в 2017 году поступят около 50 тысяч комплектов экипировки «Ратник»



Боевая экипировка "Ратник"

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив Боевая экипировка "Ратник"Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ЦАМТО, 27 января. Вооруженные силы России получат около 50 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник» в 2017 году. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«В 2017 году в Вооруженных силах России спланирована закупка комплектов боевой экипировки второго поколения «Ратник» для военнослужащих Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота в количестве 50 тысяч комплектов», – сказал О.Салюков в ходе посещения Аксайского кадетского казачьего корпуса.

По его словам, с 2017 года в войска поставляются всесуточные приборы разведки 1ПН142 и 1ПН143, являющиеся частью «Ратника».

«Они предназначены для обнаружения и распознавания различных типов объектов в любое время суток, в различных погодных условиях, определения координат, записи, обработки, хранения и быстрой передачи внешним потребителям текстовой и видеоинформации о разведанных объектах», – цитирует «РИА Новости» О.Салюкова.