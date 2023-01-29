Большой противолодочный корабль "Североморск" прошел Суэцкий канал
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Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"
Источник: Aleksey Lisitsyn
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы Северного флота подполковник Сергей Федюнин.
"Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск", выполняющий задачи похода в дальней океанской зоне, совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал. Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей", - сказал он.
Отмечается, что во время плавания на корабле также были отработаны вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности.
Дальний поход БПК "Североморск" проходит с 15 октября 2016 года. За этот период кораблем пройдено более 17 тысяч миль. Во время похода экипаж корабля выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. В ходе похода БПК "Североморск" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации.
В начале февраля 2017 года корабль примет участие в международном военно-морском учении "АМАН-2017" в акватории Аравийского моря. Целью мероприятия является борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.
27.01.2017
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