Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФСБ заявила о готовности отразить хакерские атаки на важные объекты

30.01.2017 РИА Новости 88 0
0
Понравилась новость?
 0
Cyberwar_003
Иллюстрация на тему кибервойн. Источник: img12.nnm.ru

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ФСБ РФ готова к отражению хакерских атак на критически важные инфраструктурные объекты в России, заявил в пятницу статс-секретарь, заместитель директора службы Дмитрий Шальков.

"Мы готовы к отражению хакерских атак", - сказал Шальков, выступая в Госдуме, представляя подготовленный ФСБ законопроект "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

Шальков подчеркнул, что в системах, которые обеспечат информбезопасность этих объектов, будут использованы только российские компоненты.

Новые законопроекты устанавливают организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти, говорится в справке к документу. Правительство РФ в декабре 2016 года внесло этот пакет законопроектов в Думу.

Выступая ранее на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Шальков отметил, что с учетом широчайшего использования интернет-технологий в сфере госуправления и важнейших отраслях экономики, информационные ресурсы все чаще становятся объектами преступных посягательств. В качестве примера он привел взрывы на объектах в двух провинциях в Иране летом 2016 года, а также о попытках кибератак на российские финансовые учреждения в конце минувшего года.

Шальков тогда напомнил, что в 2016 году было совершено около 70 миллионов преступных посягательств на информационные ресурсы РФ, и что большинство компьютерных атак велось из-за рубежа.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  