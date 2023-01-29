ФСБ заявила о готовности отразить хакерские атаки на важные объекты



Иллюстрация на тему кибервойн. Источник: img12.nnm.ru Иллюстрация на тему кибервойн. Источник: img12.nnm.ru

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ФСБ РФ готова к отражению хакерских атак на критически важные инфраструктурные объекты в России, заявил в пятницу статс-секретарь, заместитель директора службы Дмитрий Шальков.

"Мы готовы к отражению хакерских атак", - сказал Шальков, выступая в Госдуме, представляя подготовленный ФСБ законопроект "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

Шальков подчеркнул, что в системах, которые обеспечат информбезопасность этих объектов, будут использованы только российские компоненты.

Новые законопроекты устанавливают организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти, говорится в справке к документу. Правительство РФ в декабре 2016 года внесло этот пакет законопроектов в Думу.

Выступая ранее на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Шальков отметил, что с учетом широчайшего использования интернет-технологий в сфере госуправления и важнейших отраслях экономики, информационные ресурсы все чаще становятся объектами преступных посягательств. В качестве примера он привел взрывы на объектах в двух провинциях в Иране летом 2016 года, а также о попытках кибератак на российские финансовые учреждения в конце минувшего года.

Шальков тогда напомнил, что в 2016 году было совершено около 70 миллионов преступных посягательств на информационные ресурсы РФ, и что большинство компьютерных атак велось из-за рубежа.