Российско-индийские ракеты "БраМос" могут начать поставлять третьим странам



Сверхзвуковая крылатая ракета "Брамос" Сверхзвуковая крылатая ракета "Брамос"

В НПО машиностроения также сообщили, что планируют значительно увеличить дальность ракеты

РЕУТОВ, 27 января. /ТАСС/. Совместные российско-индийские крылатые ракеты "БраМос" могут начать поставляться в третьи страны, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Поставка в третьи страны возможна, она сдерживалась тем, что много покупает ракет индийская армия, поэтому приоритет отдавался своей стране. А сейчас можно говорить и о других странах", - сказал он.

По словам Леонова, НПО машиностроения планирует значительно увеличить дальность ракеты.

"Будет заметное увеличение дальности, не в разы, но заметное", - сказал он.

К первой исследовательской части по увеличению дальности полета ракеты специалисты предприятия уже приступили. Второй этап - реализация в "железе" займет два-три года, сообщил Леонов.

Сверхзвуковая крылатая ракета "БраМос" - совместное изделие российского "НПО Машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии, которые в 1998 году создали компанию BrahMos Aerospace ("Брамос аэроспейс". Название ракеты образовано от названий двух рек - Брахмапутры и Москвы-реки. Ракета имеет дальность полета до 290 км и несет боеголовку весом от 200 до 300 кг.