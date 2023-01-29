Глава РСПП предлагает подумать о разработке профстандарта для космических туристов
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Выступление главы РСПП Александра Шохина на съезде РСПП
Источник: http://profiok.com/
Также обсуждается вопрос о присвоении космическим туристам каких-либо званий, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что в будущем потребуется разработать профессиональный стандарт для космических туристов. Об этом он сообщил в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).
"Вся эта методология профстандартов и независимой оценки, прописанные в законе... Может, в будущем, особенно когда на Марс полетит большое количество людей, может быть, и профстандарт (для космических туристов) понадобится", - сказал Шохин.
В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, герой России и Советского Союза Сергей Крикалев заметил, что обсуждается проблема, присваивать ли космическим туристам какие-то звания.
"Да, такие вопросы у нас возникали. Если у нас сейчас будет увеличиваться количество коммерческих полетов... Обычно говорят "туристов", более корректное было бы название "участники космического полета". Кто из них достоин награды, а кто нет - существует ли какой-либо порядок? Пока, может быть, и нет необходимости устанавливать единого порядка, но вопрос такой возникал - присваивать ли звание летчика-космонавта или нет. У нас традиционно считалось: совершил первый виток - становился космонавтом. Но что делать с туристами?" - сказал Крикалев.
27.01.2017
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