Вся легкая истребительная авиация ВКС РФ вскоре получит МиГ-35



Самолет Миг-35

Источник: РСК "МиГ" Самолет Миг-35Источник: РСК "МиГ"

Главком ВКС Виктор Бондарев назвал создание нового истребителя "победой"

ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России вскоре будет вооружена самолетами МиГ-35, заявил главком ВКС Виктор Бондарев.

"Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс", - сказал он.

По словам Бондарева, закупки истребителей будут идти по мере необходимости. "Это все будет по мере необходимости. Это не говорит о том, что мы завтра все бросим и закупим 170 самолетов. Сказать сейчас конкретно, сколько мы их возьмем, никто вам не скажет", - сказал Бондарев. Он также сообщил, что МиГ-35 получит пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29. "Я думаю, недалек тот час, когда мы "Стрижей" переучим на этот прекрасный самолет", - сказал главком.

Генерал отметил, что создание МиГ-35 - это "на самом деле победа". "Огромное вам спасибо за столь прекрасное детище, которое еще раз подтвердило, что лучше самолетов, чем в России, нет, - сказал Бондарев, обращаясь к авиастроителям. - Он может вести сверхманевренные воздушные бои, работать по воде и воздуху. У нас всегда будет лучшая аэродинамика, где-то мы по двигателям отставали, но с разработкой Су-30СМ, Су-34 доказали, что у нас лучшие двигатели".

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков отметил, что РЛС истребителя может сопровождать до 30 целей одновременно. "Бортовая РЛС позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 километров", - сказал Коротков. Он подчеркнул, что МиГ-35 отличается повышенной маневренностью, оснащается "оптимальным составом оборудования", конструкция его планера доработана с учетом корабельных посадок. Силовая установка - глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК, который отличается высокой устойчивостью, в том числе к воздействию вооружения.

МиГ-35 способен занимать выгодное положение для атаки и станет наиболее эффективным самолетом завоевания господства в воздухе, подчеркнул генконструктор ОАК. Кроме того, по его словам, МиГ-35 сможет выполнять роль истребителя-заправщика. "МиГ-35 сам может выполнять роль танкера, заправляя в воздухе другие самолеты. На место второго пилота может быть установлен дополнительный топливный бак", - сказал Коротков.

Он также отметил, что "двигатель самолета может быть заменен в полевых условиях в течение 58 минут", подчеркнув, что это один из лучших показателей в мире.

О самолете

В пятницу в подмосковных Луховицах проходит международная презентация МиГ-35, летные испытания которого начались в четверг.

Это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие серийных МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.