Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд

Зигфрид Хофрайтер 271

№1 30.01.2017 00:51 Год на позитиве и солидные цифры контрактной базы.

С учетом египетского контракта на ~50 самолетов, планируемых массовых закупок Миг-35 для МО, возможного возвращения в Индию, продолжения модернизации Миг-31, сервиса ранее поставленных машин - работы у Мига по истребителям будет очень много.

В свете этого немного смущают заявления про сборку "по дюжине" Ил-114 на его площадках в Луховицах и Нижнем (причем финальная - вроде именно в Луховицах). Прямо тенденция диверсифицировать (или отвлекать?) военные заводы гражданскими проектами...