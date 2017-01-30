Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
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"Предсерийные" образцы истребителя МиГ-35 в цеху окончательной сборки Производственного комплекса № 1 АО «РСК «МиГ». Луховицы, 18.10.2016
Источник: Дмитрий Рогозин / twitter.com/Rogozin
В августе 2015 года общий объем заказов РСК находился на уровне $4 млрд
ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Общий портфель заказов РСК "МиГ" на данный момент составляет около $4 млрд, сообщил журналистам гендиректор корпорации Илья Тарасенко.
"На сегодня общий объем заказов корпорации "МиГ" составляет порядка $4 млрд", - сказал он.
Тарасенко отметил, что в 2016 году "МиГ" завершил контракты на поставку истребителей МиГ-29СМТ Воздушно-космическим силам России и корабельных самолетов МиГ-29К/ КУБ.
В начале 2016 года портфель только экспортных заказов РСК "МиГ" превышал $5 млрд - такие данные приводили в Объединенной авиастроительной корпорации. При этом в августе 2015 года общий объем заказов находился на уровне $4 млрд.
27.01.2017
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Зигфрид Хофрайтер
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№1
30.01.2017 00:51
Год на позитиве и солидные цифры контрактной базы.
С учетом египетского контракта на ~50 самолетов, планируемых массовых закупок Миг-35 для МО, возможного возвращения в Индию, продолжения модернизации Миг-31, сервиса ранее поставленных машин - работы у Мига по истребителям будет очень много.
В свете этого немного смущают заявления про сборку "по дюжине" Ил-114 на его площадках в Луховицах и Нижнем (причем финальная - вроде именно в Луховицах). Прямо тенденция диверсифицировать (или отвлекать?) военные заводы гражданскими проектами...
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