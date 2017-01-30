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Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 91 1
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МиГ-35
"Предсерийные" образцы истребителя МиГ-35 в цеху окончательной сборки Производственного комплекса № 1 АО «РСК «МиГ». Луховицы, 18.10.2016
Источник: Дмитрий Рогозин / twitter.com/Rogozin

В августе 2015 года общий объем заказов РСК находился на уровне $4 млрд

ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Общий портфель заказов РСК "МиГ" на данный момент составляет около $4 млрд, сообщил журналистам гендиректор корпорации Илья Тарасенко.

"На сегодня общий объем заказов корпорации "МиГ" составляет порядка $4 млрд", - сказал он.

Тарасенко отметил, что в 2016 году "МиГ" завершил контракты на поставку истребителей МиГ-29СМТ Воздушно-космическим силам России и корабельных самолетов МиГ-29К/ КУБ.

В начале 2016 года портфель только экспортных заказов РСК "МиГ" превышал $5 млрд - такие данные приводили в Объединенной авиастроительной корпорации. При этом в августе 2015 года общий объем заказов находился на уровне $4 млрд.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29СМТ
Компании
МиГ РСК
ОАК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Зигфрид Хофрайтер
271
№1
30.01.2017 00:51
Год на позитиве и солидные цифры контрактной базы.
С учетом египетского контракта на ~50 самолетов, планируемых массовых закупок Миг-35 для МО, возможного возвращения в Индию, продолжения модернизации Миг-31, сервиса ранее поставленных машин - работы у Мига по истребителям будет очень много.
В свете этого немного смущают заявления про сборку "по дюжине" Ил-114 на его площадках в Луховицах и Нижнем (причем финальная - вроде именно в Луховицах). Прямо тенденция диверсифицировать (или отвлекать?) военные заводы гражданскими проектами...
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