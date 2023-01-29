Испытания основного двигателя для ПАК ФА на летающей лаборатории начнут в 2017 году
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ПАК ФА на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
Полностью завершить разработку в Объединенной двигателестроительной корпорации планируют к 2020 году
ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Испытания основного двигателя для российского истребителя пятого поколения ПАК ФА начнутся в 2017 году в составе летной лаборатории, полностью завершить разработку планируется к 2020 году. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.
"Мы в этом году планируем приступить к испытаниям в составе летной лаборатории, а завершение ОКРовской работы (опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС) планируется к 2020 году", - сказал он.
Ранее сообщалось, что испытания так называемого двигателя второго этапа для ПАК ФА в составе самого истребителя начнутся в конце 2017 года или в 2018-м. Ожидается, что государственные испытания изделия пройдут в 2020 году. Сейчас ПАК ФА оснащаются двигателями первого этапа, такие же стоят на истребителях Су-35.
ПАК ФА - российский боевой самолет пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
27.01.2017
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