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Испытания основного двигателя для ПАК ФА на летающей лаборатории начнут в 2017 году

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 71 0
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ПАК ФА
ПАК ФА на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Полностью завершить разработку в Объединенной двигателестроительной корпорации планируют к 2020 году

ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Испытания основного двигателя для российского истребителя пятого поколения ПАК ФА начнутся в 2017 году в составе летной лаборатории, полностью завершить разработку планируется к 2020 году. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.

"Мы в этом году планируем приступить к испытаниям в составе летной лаборатории, а завершение ОКРовской работы (опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС) планируется к 2020 году", - сказал он.

Ранее сообщалось, что испытания так называемого двигателя второго этапа для ПАК ФА в составе самого истребителя начнутся в конце 2017 года или в 2018-м. Ожидается, что государственные испытания изделия пройдут в 2020 году. Сейчас ПАК ФА оснащаются двигателями первого этапа, такие же стоят на истребителях Су-35.

ПАК ФА - российский боевой самолет пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
ОДК УК
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

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