Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех подтвердил назначение гендиректора ОПК Якунина главой концерна "Созвездие"

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 63 0
0
Понравилась новость?
 0
Александр Якунин
Александр Якунин
Источник: Ростех

Задачей гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации станет координация и объединение усилий предприятий для достижения прорывных результатов в оборонной промышленности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, "дочка" "Ростеха") Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"С учетом того, что на концерн "Созвездие" возложены передовые задачи в области построения средств связи шестого поколения и единой системы управления тактического звена для ВС РФ, работу концерна лично возглавит один из ведущих менеджеров радиоэлектронной отрасли - Александр Якунин, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации", - сказал Чемезов.

Он отметил, что персональной задачей Якунина станет координация и объединение усилий предприятий оборонной промышленности, создающих современные образцы связи и АСУ для армии, для достижения прорывных результатов в этой области. "Помимо этого важной целью является повышение инвестиционной привлекательности актива. Это логическое продолжение процессов интеграции в российской промышленности, идущих последние годы", - пояснил глава Ростеха.

По словам Чемезова, выполнение таких задач во многом требует консолидации научных школ, значительного пересмотра и модернизации существующих научных подходов. "Эту работу в ранге генерального конструктора "Созвездия" предложено возглавить Азрету Беккиеву - научному деятелю, члену-корреспонденту РАН, который многие годы руководил концерном и прекрасно знает всю проблематику данной сферы", - резюмировал Чемезов.

Ранее о назначении Якунина главой "Совзвездия", а Беккиева - генконструктором концерна сообщала газета "Коммерсантъ".

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
ОПК АО
Ростех
Персоны
Беккиев Азрет
Чемезов Сергей
Якунин Александр

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  