ОАК планирует выпускать более 100 самолетов в год
|
|
Сергей Коротков
Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости
В то же время генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков не уточнил, сколько военных самолетов будут произведеены
ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпускать более 100 самолетов в год, заявил в пятницу генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.
"ОАК пришла к такой цифре, как 100 самолетов в год. Планируем наращивать", - сказал он.
Коротков не уточнил, сколько военных самолетов произведет корпорация. "Это вопрос к Министерству обороны", - пояснил генеральный конструктор ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.
К 2035 году ОАК планирует довести долю выручки от продаж гражданских самолетов с нынешних около 20% до 45% - эта цель заявлена в стратегии корпорации, опубликованной в конце прошлого года.
27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2017 В Минобороны рассказали о планах применения МиГ-35 в Сирии
30.01.2017 В Минобороны подтвердили разработку истребителя шестого поколения
30.01.2017 МиГ-35 начал испытательные полеты
30.01.2017 В очереди за льготами на Ил-96
30.01.2017 Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
30.01.2017 Россия надеется на возобновление индийского тендера на закупку истребителей среднего класса
30.01.2017 Серийное производство МиГ-35 начнется в 2019 году
30.01.2017 В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах