Павел Климкин: Войска РФ на границе с Украиной демонстрируют готовность к полномасштабному вторжению



Павел Климкин

Источник: AP Photo, Geert Vanden Wijngaert Павел КлимкинИсточник: AP Photo, Geert Vanden Wijngaert

По словам главы МИД Украины, РФ пытается дестабилизировать ситуацию вдоль границы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разместив на границе с Украиной свои войска, РФ демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению.

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - отметил Климкин.

Он также отметил, что пока нет оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча "нормандской четверки", поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений.

"За работой над дорожной картой, мы находимся гораздо дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров в ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", - добавил глава МИД Украины.

Как сообщал "5 канал", вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко не исключает присоединения в 2017 году еще одной стороны к переговорам в рамках "Нормандского формата".

Перевод ИноСМИ