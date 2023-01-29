Пять образцов американской военной техники, которых должны бояться Россия и Китай (The National Interest, США)



Ударный вертолет АН-64Е Apache

Источник: Lockheed Martin Ударный вертолет АН-64Е ApacheИсточник: Lockheed Martin

В американских малых войнах мощные самоходные гаубицы в последнее время отошли на второй план. Тем не менее, это по-прежнему могущественное оружие. Эти гаубицы и еще четыре вида боевой техники составляют список грозный вооружений, с которыми не захочет столкнуться ни одна страна в мире.

Американская армия не испытывает недостатка в смертоносном оружии. Некоторые образцы слишком дороги, некоторые слишком сложны. А еще есть такая боевая техника, которую хотят создавать политики и военные подрядчики, но не хотят видеть военнослужащие на поле боя.

Тем не менее, сегодня сухопутные войска США обладают колоссальной огневой мощью, которую могут применять в самых разных ситуациях, начиная с локальных противопартизанских войн и кончая масштабными боевыми действиями с использованием механизированных частей и соединений. Вот пять лучших образцов боевой техники, находящихся на вооружении в армии США.

Вертолет AH-64 Apache

Есть некая доля иронии в том, что лучшее оружие сухопутных войск США - это вертолет. Но с учетом конфликтов, в которых в последнее время участвуют вооруженные силы США, и которые могут возникнуть в перспективе, воздушная мощь - это решающий фактор.

Вертолет Apache, оснащенный 30-милиметровой пушкой, ракетами Hellfire и современными приборами обнаружения, сочетает в себе огневую мощь, скорость и дальность полета, позволяющие сухопутным войскам наносить удар по противнику задолго до выхода их подразделений на дальность стрельбы. Он в равной степени эффективен в борьбе с боевиками и при уничтожении бронетанковых колонн противника. Apache успешно применялся в самых разных конфликтах, от "Бури в пустыне" до афганской войны.

Пожалуй, важнее всего то, что сухопутные войска сами командуют вертолетами Apache, и им не нужно в таких случаях обращаться за непосредственной авиационной поддержкой к ВВС и ВМС. Ударный вертолет не может и никогда не сможет заменить сражающуюся на поле боя пехоту. Но сухопутные войска высоко ценят ту огневую поддержку, которую он им оказывает.

Танк M-1 Abrams

Является ли танк M-1 Abrams лучшим в мире? Это зависит от того, с кем вы говорите, и из какой страны ваш собеседник. Но это неоспоримо один из лучших танков в мире.

Вес M-1A2 составляет 60 тонн, он вооружен 120-миллиметровой пушкой, использующей боеприпасы с обедненным ураном, имеет броню толщиной до метра, а его максимальная скорость составляет 65 километров в час. В 1991 году эти танки разгромили иракские танковые войска, оснащенные техникой советского производства. Вполне возможно, что они могут сделать то же самое с современными китайскими танками тип 99. В бою было уничтожено очень мало танков "Абрамс", а то, что ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. пер.) уничтожал или захватывал иракские танки М-1, в большей степени говорит о качестве подготовки экипажей, нежели о характеристиках самого танка.

Самоходная артиллерийская установка M-109A6 Paladin

Эти мощные самоходные гаубицы в последнее время отошли на второй план в тех малых войнах, которые ведут США. Тем не менее, это по-прежнему грозное оружие.

Paladin - это последняя версия почтенной самоходной артиллерийской установки М-109. Из нее можно вести стрельбу 155-миллиметровыми активно-реактивными боеприпасами на дальности до 32 километров. Кроме того, в ней используются снаряды с наведением по GPS или по лазерному лучу.

ПТУР TOW

Похоже, что Россия (а до нее СССР) главенствует в сфере противотанковых ракетных комплексов, хотя скорее всего, этот вывод сделан, исходя из объемов продаж такого оружия, а также из того, какую серьезную угрозу танки западного производства представляют для России и ее клиентов. Поэтому легко можно забыть о том, что и американская армия занимает далеко не последнее место в разработке противотанковых ракет.

ПТУР TOW до сих пор занимает прочные позиции в армии, хотя находится на вооружении почти 45 лет. Он уничтожал танки (в основном русские) во Вьетнаме, в арабо-израильских войнах, в ирано-иракской войне, а теперь уничтожает в Сирии. Новая версия TOW 2B имеет разные модификации ракет, включая бетонобойную, а также модель Aero, которая взрывается над танком, пробивая его тонкую верхнюю броню.

Пулемет М-2 калибра 12,7×99 мм

Это может показаться странным, когда мы относим к лучшим образцам вооружений пулемет, которому 80 лет. Но это замечательное оружие, и оно используется по сей день после почти вековой эксплуатации и бесчисленных войн.

М-2 был сконструирован еще в те времена, когда Франклин Рузвельт стал президентом, а Гитлер еще не пришел к власти в Германии. Этот пулемет используется во всем мире в качестве зенитного оружия, для поражения боевых машин и уничтожения личного состава. По своей мощности он ближе к маленькой пушке. У модернизированной версии этого пулемета M2A1 есть быстросъемный ствол и пламегаситель для ночной стрельбы.

Майкл Пек (Michael Peck)