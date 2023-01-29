Россия рассчитывает на новые поставки МиГ-29 в Латинскую Америку



Истребитель МиГ-29СМТ

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Истребитель МиГ-29СМТИсточник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на победу в колумбийском тендере на закупку истребителей с МиГ-29 и поставку дополнительной партии этих самолетов в Перу, сообщил РИА Новости в пятницу замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

"Уже полгода мы участвуем в тендере, объявленном Колумбией на закупку истребителей, мы предлагаем им МиГ-29. Кроме того, мы рассчитываем на то, что Перу закупит дополнительную партию истребителей МИГ-29 для своих ВВС" - сказал Пунчук во время международной презентации МиГ-35 в Луховицах.

Он подчеркнул, что ВВС Перу уже эксплуатируют истребители данной марки и "на основании опыта эксплуатации данных самолетов решают вопрос о закупке дополнительной партии".