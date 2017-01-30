Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Анатолий Пунчук
Источник: www.fsvts.gov.ru
ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 будет востребован в Европе, прежде всего, такими странами, как Болгария, Словакия и Польша, заявил РИА Новости в пятницу во время международной презентации самолета замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
"Истребитель МиГ-35 интересен, прежде всего, таким странам в Европе, как Болгария, Словакия и Польша, которые до сих пор (параллельно с членством в НАТО) эксплуатируют истребители МиГ-29", - сказал Пунчук.
По его словам, сейчас Россия исполняет контракты с указанными странами по ремонту и модернизации данного типа самолетов.
При этом он сообщил, что Болгария выделила необходимые средства для ремонта двигателей для МиГ-29, каждый из которых стоит примерно 5 миллионов долларов.
МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.
По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок - 17500 метров.
27.01.2017
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Зигфрид Хофрайтер
271
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№1
30.01.2017 00:57
Цитата, q
МиГ-35 будет востребован в Европе, прежде всего, такими странами, как Болгария, Словакия и Польша
По-моему бред нагородил. Еще бы Прибалтику назвал перспективным для нас рынком )
Как раз половину блока НАТО снабжали бы мигами, и главное наиболее "самостоятельную" половину ))
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