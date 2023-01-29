Аргентина намерена приобрести у России более 15 Миг-29
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Истребитель МиГ-29СМТ
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС
ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Аргентина намерена приобрести в России более 15 истребителей Миг-29, соответствующие коммерческие предложения получены, сообщил РИА Новости в пятницу во время международной презентации МиГ-35 в Луховицах заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
"Аргентина направила коммерческие предложения о закупке в России более 15 истребителей МИГ-29, мы готовим соответствующий ответ", - сказал Пунчук.
27.01.2017
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