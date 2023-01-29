В Абхазии провели тренировки российские подразделения ПВО
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Зенитчики РВБ в Абхазии отработали навыки борьбы с БПЛА
Источник: МО РФ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащие подразделений ПВО российской военной базы в Абхазии в ходе тренировок выполнили электронные пуски ракет, в учениях было задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10", сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проведения тренировки по управлению огнем средств ПВО осуществили электронные пуски ракет. В учебном мероприятии на полигоне Гудаута было задействовано около 200 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла", - говорится в релизе.
Также на тренировках военные в условиях тумана и нулевой видимости отработали вопросы по засечке и условному поражению одиночных и групповых целей, имитирующих авиацию противника. Кроме этого, военнослужащие выполнили задачи "по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое, по разведке и сопровождению воздушных целей в условиях радиопомех". В качестве целей, имитирующих воздушные силы противника, были беспилотные летательные аппараты, добавили в пресс-службе.
27.01.2017
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