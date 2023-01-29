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Подлодку "Комсомольск-на-Амуре" приняли в состав Тихоокеанского флота

30.01.2017 РИА Новости 66 0
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ПЛ проекта 877 Б-187
Вывод из цеха ОАО "Амурский судостроительный завод" большой дизель-электрической подводной лодки проекта 877 Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" по завершении основного этапа ее среднего ремонта. Комсомольск-на-Амуре, 06.10.2015
Источник: AmurMedia

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Подлодка "Комсомольск-на-Амуре", которая прошла модернизацию на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, принята в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

Ранее сообщалось, что подлодка "Комсомольск-на Амуре" проекта 877 "Варшавянка" ("Палтус") спущена на воду в 1991 году. В 2003 году субмарину перевели на ремонт сначала в поселок Большой Камень, а затем на Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), однако из-за нехватки финансирования работы были отложены. Ремонт лодки и ходовые испытания завершились в 2016 году.

"Торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре" состоялась в пятницу во Владивостоке. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подлодки", - сказал Матвеев.

По его словам, эта подлодка с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии. Приказом главнокомандующего ВМФ России 15 июля 2015 года лодке присвоено название - "Комсомольск-на-Амуре".

Матвеев отметил, что лодки проекта 877, к которым относится подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Малайзия
Россия
Таиланд
Компании
АСЗ
Проекты
636 Варшавянка
877 Палтус
ТОФ

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