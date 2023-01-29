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СМИ назвали кандидата на пост главы концерна "Созвездие"

30.01.2017 РИА Новости 54 0
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Александр Якунин и «Чирок»
Генеральный директор холдинга «Объединенная приборостроительная корпорация» Александр Якунин и многоцелевой беспилотный летательный аппарат «Чирок»
Источник: https://plus.google.com/

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин может возглавить концерн "Созвездие", входящий в состав "Ростеха", сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

"В ближайшее время на ряде предприятий госкорпорации "Ростех" произойдут кадровые перестановки. Глава Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие", а его бывший гендиректор Азрет Беккиев сконцентрируется на работе генконструктора", - пишет издание со ссылкой на главу "Ростеха".

Как отмечает издание, по словам Чемезова, Якунин будет заниматься координированием усилий оборонных предприятий, создающих образцы связи и автоматических систем управления для армии, а также повышением инвестиционной привлекательности.

Источники газеты среди отраслевых топ-менеджеров сообщают, что сейчас прорабатывается вопрос об объединении "Созвездия" с "Росэлектроникой", обе корпорации входят в радиоэлектронный кластер "Ростеха".

ОАО "Концерн "Созвездие" (входит в состав АО "Объединенная приборостроительная корпорация госкорпорации "Ростех") объединяет 20 российских предприятий радиоэлектронной промышленности, расположенных по всей стране. Концерн специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для ВС РФ и других спецформирований, а также продукции двойного и гражданского назначения.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
ОПК АО
Ростех
Персоны
Беккиев Азрет
Чемезов Сергей
Якунин Александр

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