Более 1,5 тысячи разведчиков ВВО приступили к практическим занятиям
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Военнослужащие вооруженных сил России во время прохождения этапа "Тропа разведчика" на конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Международных армейских игр на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища в Новосибирской области.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Масштабный полевой выход подразделений разведки, в котором принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, стартовал в Восточном военном округе (ВВО), сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"Более 1,5 тысячи военнослужащих подразделений разведки бригад морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений ВВО приступили к практическим занятиям на 13 полигонах округа. В занятиях задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники", - сказал Гордеев.
По его словам, занятия проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.
Он отметил, что разведчики проведут тренировки приемов маскировки и действий из засад, отработают вопросы поиска и ликвидации условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов "Гранат-1". В течение месяца они пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин.
"В ходе тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений "Тропа разведчика", выполнят упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток. На комплексных занятиях по огневой подготовке военные разведчики покажут навыки владения стреляющим ножом разведчика, бесшумным стрелковым оружием", - отметил Гордеев.
27.01.2017
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