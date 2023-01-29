Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские специалисты предложили создать спутники для обслуживания космических аппаратов

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 62 0
0
Понравилась новость?
 0
Спутники Земли
Спутники Земли
Источник: http://www.spacecorp.ru/

По словам инженера НПО машиностроения Антона Свиридова, сервисные спутники могли бы осуществлять дозаправку космических аппаратов, а в дальнейшем и автоматическую сборку крупных конструкций в космосе

РЕУТОВ, 27 января. /ТАСС/. НПО машиностроения предлагает создавать сервисные спутники для обслуживания других космических аппаратов.

"Можно отметить высокую техническую готовность и большой потенциальный рынок", - заявил он на Академических чтениях по космонавтике инженер этого предприятия Антон Свиридов.

По его словам, подобные аппараты будут способны проводить инспекцию космических аппаратов, то есть наблюдение за ними со стороны, оценку их состояния, обнаружение повреждений, довыведение на целевую орбиту в случае аварии разгонных блоков или спуск с орбиты космического мусора. Сервисные спутники могли бы осуществлять дозаправку космических аппаратов, а в дальней перспективе - автоматическую сборку крупных конструкций в космосе.

Заинтересованными лицами при создании таких обслуживающих аппаратов являются производители и заказчики спутников, страховые компании, частные инвесторы, которые могут найти коммерческое применение сервисным спутникам.

"НПО машиностроения ведет работы в данном направлении, известно, что предприятие получило несколько патентов по обслуживанию космических аппаратов", - добавил он.

Свиридов отметил, при проектировании таких аппаратов необходимо учитывать отечественный многолетний опыт обслуживания орбитальных станций, автоматических стыковок космических аппаратов, дозаправки станций. При этом он напомнил, что отраслевой головной институт ЦНИИмаш проводит исследование по перспективам подобных средств обслуживания. По словам инженера, за рубежом уже проводились эксперименты по отработке малых космических аппаратов, которые обследовали и пристыковывались друг к другу.

"В России осознается необходимость развития данного направления, однако практические наработки находятся на раннем этапе", - подчеркнул представитель предприятия в завершение доклада.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО машиностроения
ЦНИИмаш

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  