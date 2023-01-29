Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" после модернизации вернулась на ТОФ

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 52 0
0
Понравилась новость?
 0
Подводная лодка Б-187
Подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре»
Источник: gosnovosti.com

По случаю завершения работ на субмарине в бухте Улисс прошел торжественный митинг

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край). Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Сегодня во Владивостоке состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре". Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подводной лодки", - сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В пресс-службе правительства Хабаровского края уточнили, что торжественный митинг по случаю завершения работ на субмарине прошел в бухте Улисс. Тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подлодки вручили благодарственные письма. В числе участников митинга были губернаторы Приморья и Хабаровского края Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт.

Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 "Палтус" (или "Варшавянка", предполагалось поставлять из странам- участникам Варшавского договора) заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на- Амуре, в период с 1993 по 1995 года она совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии. 15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России лодке присвоено название- "Комсомольск-на-Амуре". В 2016 году подлодка с успехом прошла ходовые испытания на сдаточной базе Амурского судостроительного завода в городе Большой Камень Приморского края.

Лодки проекта 877, к которым относится подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.

Всего с 1980 по 1994 год было построено 28 подлодок проекта 877. Длина субмарины составляет более 70 метров, водоизмещение - около 3200 тонн, экипаж - 52 человека. Подлодка способна развивать скорость в 18,6 узла, погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Таиланд
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
636 Варшавянка
877 Палтус
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  