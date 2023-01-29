Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" после модернизации вернулась на ТОФ



Подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре»

Источник: gosnovosti.com Подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре»Источник: gosnovosti.com

По случаю завершения работ на субмарине в бухте Улисс прошел торжественный митинг

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край). Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Сегодня во Владивостоке состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре". Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подводной лодки", - сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В пресс-службе правительства Хабаровского края уточнили, что торжественный митинг по случаю завершения работ на субмарине прошел в бухте Улисс. Тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подлодки вручили благодарственные письма. В числе участников митинга были губернаторы Приморья и Хабаровского края Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт.

Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 "Палтус" (или "Варшавянка", предполагалось поставлять из странам- участникам Варшавского договора) заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на- Амуре, в период с 1993 по 1995 года она совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии. 15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России лодке присвоено название- "Комсомольск-на-Амуре". В 2016 году подлодка с успехом прошла ходовые испытания на сдаточной базе Амурского судостроительного завода в городе Большой Камень Приморского края.

Лодки проекта 877, к которым относится подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.

Всего с 1980 по 1994 год было построено 28 подлодок проекта 877. Длина субмарины составляет более 70 метров, водоизмещение - около 3200 тонн, экипаж - 52 человека. Подлодка способна развивать скорость в 18,6 узла, погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток.