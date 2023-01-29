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"Ъ": глава ОПК Якунин возглавит концерн "Созвездие"

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 54 0
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Александр Якунин
Александр Якунин
Источник: www.rosinform.ru

Главной задачей Александра Якунина на новом посту станет координация усилий оборонных предприятий, производящих образцы связи и автоматических систем управления для армии, пишет издание

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, "дочка" "Ростеха") Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие", а его нынешний гендиректор Азрет Беккиев займет должность генконструктора предприятия. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на нескольких топ-менеджеров оборонных компаний, а также чиновника, близкого к Минобороны.

Как пишет газета, данную информацию подтвердил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он рассказал "Коммерсанту", что главной задачей Якунина на новом посту станет координация усилий оборонных предприятий, производящих образцы связи и автоматических систем управления для армии, а также "повышение инвестиционной привлекательности актива".

В свою очередь, Беккиев в должности генконструктора будет заниматься научной работой с уклоном в модернизацию.

По информации издания, помимо перестановки кадров предприятия "Ростеха" ожидают структурные изменения. В частности, обсуждается объединение концерна "Созвездие" с "Росэлектроникой", также входящей в состав радиоэлектронного комплекса "Ростеха".

Александр Якунин возглавляет ОПК с 2014 года, Азрет Беккиев занимает должность гендиректора "Созвездия" с 2011 года.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Беккиев Азрет
Чемезов Сергей
Якунин Александр

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