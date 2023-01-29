Эксперт об укреплении ЮВО: мы знаем, на какие провокации способен Киев



Виктор Литовкин

Источник: RFE/RL Виктор ЛитовкинИсточник: RFE/RL

Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе (ЮВО) из-за ситуации на юго-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - отметил Шойгу в среду, 25 января, на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

По словам министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik напомнил, какие районы находятся в сфере ответственности военных ЮВО.

"Весь Северный Кавказ, Ростовская, Брянская, Волгоградская и Астраханская области, а также Черноморский флот вместе с Крымом, Каспийский флот, наши военные базы в Южной Осетии, в Абхазии, в Армении и даже, как ни странно это может показаться, в Сирии военную базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе вместе с кораблями, находящимися у восточных границ этой страны - за все это несет ответственность Южный военный округ", - сказал Виктор Литовкин.

По его мнению, России крайне важно укреплять боевой состав войск данного округа.

"В этом регионе находятся Болгария и Румыния, где находятся американские войска, а в Румынии еще и система американской ПРО. Это еще и Турция, которая тоже является членом НАТО. И хотя мы вместе с Турцией сегодня сражаемся против ИГИЛ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ) в Сирии, но она - член НАТО, то есть на южном фланге мы противостоим трем странам НАТО, а значит, и всему блоку. Так что очень важно, чтобы мы размещали в ЮВО современную технику, и мы это делаем", - отметил военный эксперт.

Да и ситуация на Украине также подталкивает Россию к укреплению ЮВО, добавил Виктор Литовкин.

"За последнее время в Крыму появились наши системы ПВО С-400, появились наши противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", кроме того, там находятся наши десантники, наша морская пехота. Да и что касается юго-востока Украины, мы ведь знаем, на какие провокации могут идти украинские военные, чтобы обвинить Россию в каких-то недопустимых шагах, в "агрессии". И таким способом выбить для себя, вымолить, выклянчить какие-то деньги у американцев, у ЕС, а также летальное оружие, которое они просят чуть ли не на коленях у США. И Россия сейчас работает на предупреждение", - заключил военный эксперт.