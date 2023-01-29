Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт об укреплении ЮВО: мы знаем, на какие провокации способен Киев

30.01.2017 РИА Новости 65 0
0
Понравилась новость?
 0
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин
Источник: RFE/RL

Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе (ЮВО) из-за ситуации на юго-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - отметил Шойгу в среду, 25 января, на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

По словам министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik напомнил, какие районы находятся в сфере ответственности военных ЮВО.

"Весь Северный Кавказ, Ростовская, Брянская, Волгоградская и Астраханская области, а также Черноморский флот вместе с Крымом, Каспийский флот, наши военные базы в Южной Осетии, в Абхазии, в Армении и даже, как ни странно это может показаться, в Сирии военную базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе вместе с кораблями, находящимися у восточных границ этой страны - за все это несет ответственность Южный военный округ", - сказал Виктор Литовкин.

По его мнению, России крайне важно укреплять боевой состав войск данного округа.

"В этом регионе находятся Болгария и Румыния, где находятся американские войска, а в Румынии еще и система американской ПРО. Это еще и Турция, которая тоже является членом НАТО. И хотя мы вместе с Турцией сегодня сражаемся против ИГИЛ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ) в Сирии, но она - член НАТО, то есть на южном фланге мы противостоим трем странам НАТО, а значит, и всему блоку. Так что очень важно, чтобы мы размещали в ЮВО современную технику, и мы это делаем", - отметил военный эксперт.

Да и ситуация на Украине также подталкивает Россию к укреплению ЮВО, добавил Виктор Литовкин.

"За последнее время в Крыму появились наши системы ПВО С-400, появились наши противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", кроме того, там находятся наши десантники, наша морская пехота. Да и что касается юго-востока Украины, мы ведь знаем, на какие провокации могут идти украинские военные, чтобы обвинить Россию в каких-то недопустимых шагах, в "агрессии". И таким способом выбить для себя, вымолить, выклянчить какие-то деньги у американцев, у ЕС, а также летальное оружие, которое они просят чуть ли не на коленях у США. И Россия сейчас работает на предупреждение", - заключил военный эксперт.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Болгария
Россия
Румыния
Сирия
США
Турция
Украина
Южная Осетия
Продукция
Бастион
С-400 Триумф
Компании
NATO
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ
ЧФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  