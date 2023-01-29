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Масштабный полевой выход подразделений разведки начался на 13 полигонах ВВО

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 66 0
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Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015
Источник: МО РФ

Военнослужащие пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Масштабный полевой выход подразделений разведки бригад морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений, в котором участвуют более 1,5 тыс. военнослужащих, начался на 13 полигонах Восточного военного округа (ВВО), сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В ходе полевого выхода подразделения разведки округа проведут тренировки приемов маскировки и действий из засад, отработают вопросы поиска и ликвидации условных диверсионно- разведывательных групп с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов "Гранат-1". В течение месяца военнослужащие пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин", - рассказал Гордеев.

Во время тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений "Тропа разведчика", выполнят упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

"В ходе комплексных занятий будут проверены моральные и физические качества каждого разведчика, а также оценена их индивидуальная подготовка. Всего более 1,5 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники задействованы в комплексных тактико-специальных занятиях на 13 полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях", - рассказал Гордеев.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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