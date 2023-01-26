Путин: национальные наработки в робототехнике повысят боеготовность армии
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Президенту России Владимиру Путину демонстрируют систему управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозга
Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. России нужны свои эффективные наработки в сфере автономных робототехнических комплексов, которые способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.
"Еще одним важным перспективным направлением являются автономные робототехнические комплексы, они способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения. Нам нужны свои эффективные наработки и в этой сфере", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить, "исходя из четкого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития вооруженных сил и в мире, и в нашей стране".
"Конечно, необходимо формировать научно-технические заделы под новую программу вооружения", - добавил Путин.
26.01.2017
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