Путин: национальные наработки в робототехнике повысят боеготовность армии



Президенту России Владимиру Путину демонстрируют систему управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозга

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президенту России Владимиру Путину демонстрируют систему управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозгаИсточник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. России нужны свои эффективные наработки в сфере автономных робототехнических комплексов, которые способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.

"Еще одним важным перспективным направлением являются автономные робототехнические комплексы, они способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения. Нам нужны свои эффективные наработки и в этой сфере", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить, "исходя из четкого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития вооруженных сил и в мире, и в нашей стране".

"Конечно, необходимо формировать научно-технические заделы под новую программу вооружения", - добавил Путин.