

Владимир Путин

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир ПутинИсточник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления сил общего назначения, исходя из понимания потенциальных конфликтов в России и мире.

"Подчеркну, всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить, исходя из четкого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития вооруженных сил и в мире, и в нашей стране", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.

"Нужно тщательно анализировать опыт применения вооружения, военной техники, в том числе в боевых условиях. Еще раз хочу подчеркнуть, как нами, так и другими странами. Особое внимание уделить организации и качеству ремонта в этих условиях", - добавил президент.