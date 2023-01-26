Путин заявил о необходимости укрепления сил общего назначения
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Владимир Путин
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления сил общего назначения, исходя из понимания потенциальных конфликтов в России и мире.
"Подчеркну, всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить, исходя из четкого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития вооруженных сил и в мире, и в нашей стране", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.
"Нужно тщательно анализировать опыт применения вооружения, военной техники, в том числе в боевых условиях. Еще раз хочу подчеркнуть, как нами, так и другими странами. Особое внимание уделить организации и качеству ремонта в этих условиях", - добавил президент.
26.01.2017
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