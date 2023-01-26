Утвержден совет главных конструкторов сил общего назначения



Дмитрий Рогозин

Источник: Сергей Мамонтов /Россия Сегодня / ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Сергей Мамонтов /Россия Сегодня / ТАСС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Коллегия военно-промышленной комиссии сформировала совместно с Минпромторгом и Росгвардией Совет главных конструкторов сил общего назначения, сообщил в четверг председатель комиссии вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Коллегия военно-промышленной комиссии в прошлом году совместно с Минобороны, Минпромторгом и Росгвардией завершила работу по формированию такого совета", - сказал он, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о создании Совета главных конструкторов Сил общего назначения.

"Утвержден перечень 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов комплексов и систем вооружения общего назначения. Утверждены деловые организации промышленности и назначены главные конструкторы по проекту. Вчера на заседании Военно-промышленной комиссии была утверждена работа совета. Таким образом, будут обеспечены сбалансированное развитие наземных сил общего назначения, научные обоснования принимаемых решений и экспертиза оценки технической и технологической готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также военно-научное и научно-техническое сопровождение проводимых работ", - добавил Рогозин.