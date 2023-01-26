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Кении будут поставлены 12 штурмовых самолетов Air Tractor

27.01.2017 bmpd.livejournal.com 56 0
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Air Tractor AT- 802U
Турбовинтовой штурмовой самолет Air Tractor AT- 802U (бортовой номер "1584", бывший самолет ВВС ОАЭ) из состава 15-й эскадрильи ВВС Иордании. Аса-Зарка (Иордания), 26.11.2015
Источник: Stephane Richard / stanakshot.free.fr

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 19 января 2017 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой поставке Кении по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 турбовинтовых штурмовых самолетов Air Tractor AT- 802L и двух учебно-тренировочных самолетов Air Tractor AT-504, а также оборудование и вооружение для них. Предполагаемая стоимость поставки, уже одобренной Государственным департаментом США, составляет 418 млн долл.

Генеральным подрядчиком поставки выступит дивизион Platform Integration корпорации L-3 Communications. Подробная разбивка и некоторые характеристики планируемой поставки приводятся в опубликованных документах Конгресса США. Согласно ним, самолет AT-802L должен быть, в частности, оснащен круглосуточной электронно-оптической турелью MX-15HDi EO/IR FMV (также используемой для применения оружия с лазерной полуактивной системой наведения), нашлемной системой целеуказания (!) HGU-55/P HMCS и комплексом самообороны в составе систем AN/ALE-47 и AN/AAR-47.

Как явствует из документов, к поставляемым Кении самолетам AT-802L должны быть поставлены 714 корректируемых 70-мм ракет APKWS, 114 управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов, 222 управляемые бомбы GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов, 12 учебных бомб Mk 81/Mk 82, а также подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами FN HMP400 LLC Herstal и 505 тысяч патронов к ним. Cтоимость вооружения (включенная в общую сумму) составит 53,6 млн долл.

Напомним, что с 2009 года американская компания Air Tractor ведет производство своих легких турбовинтовых противоповстанческих штурмовиков AT-802U, cозданных на основе сельскохозяйственного и противопожарного самолета AT-802. Стартовым заказчиком AT-802U выступило командование специальных операций ОАЭ, получившее с 2010 года 38 таких самолетов в конфигурациях Block 1 и Block 2 (последняя иногда обозначается как AT-802i). В последующем по контракту с ОАЭ американская компания IOMAX, ранее разработавшая комплекс вооружения самолета Air Tractor AT-802U, создала еще более совершенный самолет аналогичного назначения Archangel ВРА Block 3 на базе схожего самолета Thrush 710 конкурирующего с Air Tractor производителя сельскохозяйственной авиации - компании Thrush Aircraft. Командование специальных операций ОАЭ заказало 24 самолета Archangel ВРА Block 3, начатых поставкой в 2015 году. С началом получения этих машин ОАЭ начали раздачу своих самолетов Air Tractor AT-802U другим странам - шесть самолетов были переданы Иордании, а в 2015 году несколько машин - йеменским союзникам Эмиратов.

В то же время о существовании упоминаемой в нынешнем уведомлении DSCA модификации Air Tractor AT- 802L становится известно впервые. По всей видимости, разработчиком нового и весьма продвинутого комплекса вооружения и оборудования самолета AT- 802L и является корпорация L-3 Communications. Отметим, что ранее в начале 2014 года США по программе Precision Strike Program планировали поставить ВВС Йемена десять разведывательно-ударных самолетов типа Air Tractor AT-802, причем генеральным подрядчиком по поставке самолетов в Йемен должна была также выступать L-3 Communications. Однако ввиду начала в Йемене гражданской войны этот проект не был осуществлен, и четыре уже изготовленных для Йемена самолета AT-802 с оборудованием L-3 Communications, по имеющейся информации, были переданы Иордании.

26.01.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Иордания
Йемен
Кения
ОАЭ
США

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