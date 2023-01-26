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Японский министр: визит Мэттиса в Токио показывает интерес США к АТР

27.01.2017 РИА Новости 44 0
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Джеймс Мэттис
Генерал Джеймс Мэттис
Источник: Alex Wong / Getty Images

ТОКИО, 26 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Предстоящий визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Токио на следующей неделе демонстрирует высокий интерес США к проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и способен еще больше укрепить японо-американский альянс, заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

"Мы приветствуем визит (главы минобороны) в азиатский регион в столь короткие сроки после вступления в должность новой администрации (США), который демонстрирует повышенный интерес США к АТР", - передает агентство Киодо слова Инады, которая сделала свое заявление на заседании бюджетной комиссии в нижней палате парламента.

"Я бы хотела провести открытый обмен мнениями. Такой диалог должен способствовать дальнейшему укреплению японо-американского альянса", - подчеркнула японский министр.

Накануне официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что новый министр обороны США Джеймс Мэттис на следующей неделе посетит Японию и Республику Корея. В частности, 1 февраля Дэвис должен будет прибыть в Сеул, где проведет встречу со своим южнокорейским коллегой, после чего направится в Токио, где 3 февраля встретится с представителями японской стороны.

26.01.2017
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Страны
США
Южная Корея
Япония

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