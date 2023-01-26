Конструкторы впервые создали 3D-модель атомной подлодки "Хабаровск"
|
|
АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложили на "Севмаше"
Источник: Владимир Ларионов/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конструкторы производственного объединения "Севмаш" впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении создали полную 3D-модель корпуса корабля при строительстве носителя подводных беспилотных аппаратов - АПЛ "Хабаровск", сообщила в четверг пресс-служба верфи.
"Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами проектно-конструкторского бюро Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка "Хабаровск". Этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что заводские конструкторы также разработали и внедрили программы, с помощью которых выпускается и плановая документация на строительство этого корабля.
"Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ", - сказал главный конструктор Севмаша Юрий Спиридонов, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.
"Хабаровск" - головная АПЛ пятого поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомарины позволяет в соответствии с задачами заменять корабельное оружие и использовать автоматические подводные аппараты.
26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2017 "5-10 лет назад нам не хватало инженеров"
26.01.2017 Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
25.01.2017 Многоцелевая АПЛ «Красноярск» успешно прошла гидравлические испытания
24.01.2017 Четвертая атомная субмарина проекта "Ясень" прошла испытания на прочность и герметичность
23.01.2017 «Построим авианосец, когда Родина закажет»
16.01.2017 Ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов" будет завершен до 2020 года
16.01.2017 "Севмаш" планирует завершить ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" до 2020 года