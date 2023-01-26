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Конструкторы впервые создали 3D-модель атомной подлодки "Хабаровск"

27.01.2017 РИА Новости 47 0
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АПЛ "Генералиссимус Суворов"
АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложили на "Севмаше"
Источник: Владимир Ларионов/ТАСС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конструкторы производственного объединения "Севмаш" впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении создали полную 3D-модель корпуса корабля при строительстве носителя подводных беспилотных аппаратов - АПЛ "Хабаровск", сообщила в четверг пресс-служба верфи.

"Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами проектно-конструкторского бюро Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка "Хабаровск". Этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заводские конструкторы также разработали и внедрили программы, с помощью которых выпускается и плановая документация на строительство этого корабля.

"Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ", - сказал главный конструктор Севмаша Юрий Спиридонов, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.

"Хабаровск" - головная АПЛ пятого поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомарины позволяет в соответствии с задачами заменять корабельное оружие и использовать автоматические подводные аппараты.

26.01.2017
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Севмаш

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