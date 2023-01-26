Китай запретил экспорт в КНДР товаров, применяемых для создания вооружения



Вождь КНДР товарищ Ким Чен Ын на борту дизель-электрической подводной лодки с бортовым номером "748" проекта 633 (033) ВМС КНДР. Июнь 2014 года

Источник: ЦТАК Вождь КНДР товарищ Ким Чен Ын на борту дизель-электрической подводной лодки с бортовым номером "748" проекта 633 (033) ВМС КНДР. Июнь 2014 годаИсточник: ЦТАК

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции и технологий двойного назначения, которые, в частности, могут использоваться для создания оружия массового поражения, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

В сообщении отмечается, что эти меры вводятся для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями со стороны КНДР.

Согласно сообщению министерства коммерции КНР, введен запрет на экспорт в КНДР товаров, материалов, оборудования и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в создании ядерного оружия, ядерных боеголовок, биологического и химического оружия. В список запрещенных для экспорта попали также программное обеспечение, которое можно использовать для создания ракет и беспилотных летательных аппаратов, металлы для создания многослойных пластин, высокоскоростные видеокамеры, различные телекоммуникационные устройства, лазерные установки, сенсоры, авиационное электронное оборудование, оборудование для воздушной навигации.

В январе этого года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли разного рода санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. КНДР отказывается свернуть ядерную программу и уже в сентябре провела самые мощные в своей истории ядерные испытания.