DF-41. Китай купил ПУ "Молодца"?



Предположительно китайская МБР DF-41. Источник: blog.huanqiu.com Предположительно китайская МБР DF-41. Источник: blog.huanqiu.com

По данным американских спецслужб, 5 декабря 2016 года Китай провел испытания новой МБР DF-41, способной нести несколько боеголовок индивидуального наведения. Пуск был произведен с космодрома Тайюань, ракета создается с возможностями автомобильного и железнодорожного базирования. Подробности этого испытания остаются неясными.

В докладе Джорджтаунского университета (США) под названием "Проект по контролю над вооружениями в Азии" говорится, что Китай имеет 3000 ядерных боеголовок. Это оружие хранится в тоннелях глубиной несколько километров и общей длиной 2000 км. В докладе сообщается, что Китай приобрел в Украине пусковую установку советской МБР железнодорожного базирования SS-24 (фото).

Подвижной боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с межконтинентальными боевыми ракетами РТ-23 УТТХ Источник: rzd-expo.ru

По данным американских экспертов, железнодорожная система базирования предоставляет Китаю высокий уровень скрытности наземных стратегических систем. Известный военный специалист по Китаю Ричард Фишер говорит, что в настоящее время эта страна имеет более 74,6 тыс миль железных дорог, из которых 9942 миль приходятся на высокоскоростные линии. По его словам, к 2050 году длина железных дорог увеличится до 170 тыс миль. Аналитик отмечает, что разветвленная сеть автомобильных и железных дорог дает Китаю возможность с помощью мобильных МБР из любой точки страны поражать цели в США.