Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
|
Истребитель F-35A
Источник: JSF
Китайские СМИ, в отличие от российских, весьма высоко оценивают боевые возможности нового американского истребителя F-35.
По мнению одного из источников, этот самолет будет доминировть в небе в первой половине 21 века и что "критика общественности" этой программы является "недоразумением".
Компания "Локхид Мартин" построила огромный завод с длиной сборочной линии, равной 1,6 км. "Интенсивность производства шокирует", пишет источник. По его данным, в настоящее время на различных стадиях сборки находятся аж 100 самолетов этого типа.
Китай создает истребитель FC-31, который должен стать самым эффективным в мире конкурентом F-35 на внешнем рынке. Однако отмечается, что к тому времени, когда китайский истребитель созреет для экспорта, цена F-35 может стать настолько низкой, что борьба в ценовой нише, на которую делается ставка, для FC-31 будет проиграна. На этом фоне наиболее богатые страны третьего мира, которых Китай видит основными покупателями своего самолета, могут переключиться на F-35.
26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.01.2017 Турция планирует получить первые истребители F-35 «Лайтнинг-2» в 2019 году
24.01.2017 Истребитель F-35 оказался ещё хуже, чем думали
24.01.2017 Год, когда Турция получит первый F-35
23.01.2017 Программа закупки Румынией истребителей F-16: состояние и перспективы
19.01.2017 Трамп призвал Lockheed удешевить производство истребителя F-35 на 10%
19.01.2017 США впервые разместили свои истребители пятого поколения F-35 за рубежом
17.01.2017 Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
16.01.2017 Индия может закупить дополнительные 36 истребителей Dassault Rafale