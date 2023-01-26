Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35

27.01.2017 Военный паритет 44 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель F-35A
Истребитель F-35A
Источник: JSF

Китайские СМИ, в отличие от российских, весьма высоко оценивают боевые возможности нового американского истребителя F-35.

По мнению одного из источников, этот самолет будет доминировть в небе в первой половине 21 века и что "критика общественности" этой программы является "недоразумением".

Компания "Локхид Мартин" построила огромный завод с длиной сборочной линии, равной 1,6 км. "Интенсивность производства шокирует", пишет источник. По его данным, в настоящее время на различных стадиях сборки находятся аж 100 самолетов этого типа.

Китай создает истребитель FC-31, который должен стать самым эффективным в мире конкурентом F-35 на внешнем рынке. Однако отмечается, что к тому времени, когда китайский истребитель созреет для экспорта, цена F-35 может стать настолько низкой, что борьба в ценовой нише, на которую делается ставка, для FC-31 будет проиграна. На этом фоне наиболее богатые страны третьего мира, которых Китай видит основными покупателями своего самолета, могут переключиться на F-35.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 27.01 00:15
  • 3
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
  • 27.01 00:13
  • 6
Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз
  • 26.01 23:58
  • 23
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
  • 26.01 23:10
  • 4133
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 23:07
  • 9
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами
  • 26.01 22:53
  • 11
У Ил-112 растут крылья
  • 26.01 21:55
  • 13
Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
  • 26.01 20:29
  • 3
Траектория сдерживания
  • 26.01 19:53
  • 211
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 26.01 18:46
  • 2
Кения получит штурмовики AT-802L
  • 26.01 18:35
  • 5
"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)
  • 26.01 18:34
  • 10
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
  • 26.01 17:40
  • 3308
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.01 17:00
  • 6
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 26.01 16:48
  • 24
Японские танки в степях Украины
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  