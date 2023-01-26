Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35



Истребитель F-35A

Источник: JSF Истребитель F-35AИсточник: JSF

Китайские СМИ, в отличие от российских, весьма высоко оценивают боевые возможности нового американского истребителя F-35.

По мнению одного из источников, этот самолет будет доминировть в небе в первой половине 21 века и что "критика общественности" этой программы является "недоразумением".

Компания "Локхид Мартин" построила огромный завод с длиной сборочной линии, равной 1,6 км. "Интенсивность производства шокирует", пишет источник. По его данным, в настоящее время на различных стадиях сборки находятся аж 100 самолетов этого типа.

Китай создает истребитель FC-31, который должен стать самым эффективным в мире конкурентом F-35 на внешнем рынке. Однако отмечается, что к тому времени, когда китайский истребитель созреет для экспорта, цена F-35 может стать настолько низкой, что борьба в ценовой нише, на которую делается ставка, для FC-31 будет проиграна. На этом фоне наиболее богатые страны третьего мира, которых Китай видит основными покупателями своего самолета, могут переключиться на F-35.