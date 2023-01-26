Финальная совместимость F-22 и F-35
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Истребители F-22А Raptor и F-35A Lightning II
Источник: f35.com
Январь этого года стал месяцем развертывания беспрецедентно большого количества истребителей пятого поколения ВВС США на базе Неллис (Невада) в рамках проведения учений Red Flag 17-1.
В Неваде было дислоцировано сразу 13 истребителей F-35А из состава базы Хилл (Юта) и 12 истребителей F-22 из состава базы Лэнгли-Эстис (Вирджиния). Отмечается, что такое большое сосредоточение стало финальным тестом на функциональную совместимость стелс-самолетов двух типов.
26.01.2017
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