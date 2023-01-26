Финальная совместимость F-22 и F-35



Истребители F-22А Raptor и F-35A Lightning II

Источник: f35.com Истребители F-22А Raptor и F-35A Lightning IIИсточник: f35.com

Январь этого года стал месяцем развертывания беспрецедентно большого количества истребителей пятого поколения ВВС США на базе Неллис (Невада) в рамках проведения учений Red Flag 17-1.

В Неваде было дислоцировано сразу 13 истребителей F-35А из состава базы Хилл (Юта) и 12 истребителей F-22 из состава базы Лэнгли-Эстис (Вирджиния). Отмечается, что такое большое сосредоточение стало финальным тестом на функциональную совместимость стелс-самолетов двух типов.