Катарские "Рафали" получат израильские "нашлемки"



Первый построенный для Катара на предприятии французской компании Dassault Aviation истребитель Rafale DQ (серийный номер DQ01). Мериньяк, 28.06.2016

Источник: Guillame Carre Первый построенный для Катара на предприятии французской компании Dassault Aviation истребитель Rafale DQ (серийный номер DQ01). Мериньяк, 28.06.2016Источник: Guillame Carre

С 24 января на заводском аэродроме компании Dassault Aviation была выполнена серия полетов на построенном для ВВС Катара двухместном истребителе Rafale DQ (серийный номер DQ01).

Сообщается, что Катар решил приобрести нашлемную систему целеуказания для пилотов истребителей этого типа под индексом Targo 2 разработки израильской компании Elbit Systems. Новое оборудование позволяет значительно повысить уровень ситуационной осведомленности экипажа, безопасность полета и надежность эксплуатации. Шлем может быть как полностью автономным, так и интегрированным в авионику самолета.

Контракт на закупку 24 истребителей (18 одноместных Rafale EQ и шесть двухместных Rafale DQ) был подписан 4 мая 2015 года, сумма сделки 6,3 млрд евро. В стоимость контракта также входит вооружение - ракеты воздушного боя MICA IR, MICA EM и Meteor, КР SCALP-EG, УАБ серий GBU и AASM. Первый истребитель должен прибыть в Катар в середине 2018 года, темп поставок - одна машина в месяц.