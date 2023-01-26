Бундесвер запаздывает с военным строительством



Танки Leopard 2A6 из состава 104-го танкового батальона 12-й танковой бригады 10-й танковой дивизии германской армии на маневрах "Grantiger Löwe 2015" на полигоне Берген-Хоне (Германия), 03.02.2015

Источник: Бундесвер Танки Leopard 2A6 из состава 104-го танкового батальона 12-й танковой бригады 10-й танковой дивизии германской армии на маневрах "Grantiger Löwe 2015" на полигоне Берген-Хоне (Германия), 03.02.2015Источник: Бундесвер

Бундестаг ФРГ критически оценивает состояние вооруженных сил страны, определяя темпы модернизации как "очень медленные", сообщает польский источник.

В 96-страничном парламентском докладе говорится, что численность бундесвера до сих пор не достигла 170 тыс человек, которая была определена к концу прошлого года. В конечном счете, численность войск должна достичь 200 тыс. Объем военных расходов в этом году составит более 37 млрд евро, что составляет всего 1,22% ВВП, однако в 2018 году этот объем может упасть еще ниже - до 1,18%. Таким образом, страна замедляет темпы роста военных трат, которые должны быть не ниже стандартного для стран НАТО уровня 2% ВВП.

К 2030 году планируется закупить оружия и оборудования на 130 млрд евро. Особо отмечается, что из мест хранения должны быть изъяты 100 танков Leopard 2 и возвращены в войска после обширной модернизации (завершение поставок к 2023 году), а также построены новые многоцелевые боевые корабли.