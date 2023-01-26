Эксперт предрек вытеснение из Сирии российской авиации из-за идеи Трампа



Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Источник: МО РФ Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в СирииИсточник: МО РФ

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом зоны безопасности в Сирии вытеснят российскую авиацию. Такое мнение он высказал Национальной службе новостей (НСН).

"Это ответ нашим великим оптимистам по поводу прихода к власти Трампа. Он и дальше может пойти. В этих зонах безопасности запретят нашу авиацию, но запретят понятно как — незаконно. И сирийскую авиацию", — полагает специалист.

В среду, 25 января, в интервью ABC News Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. Он также отметил, что Европа сделала огромную ошибку, позволив перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока. "Я не хочу, чтобы это случилось здесь", — подчеркнул он.

Судя по пока не подписанному указу, с которым ознакомился Reuters, американский лидер, как ожидается, в ближайшее время попросит Пентагон и Госдепартамент выработать план по установлению зон безопасности. На это у американского министра обороны и главы внешнеполитического ведомства будет 90 дней.

Согласно документу, безопасные районы должны быть созданы в самой Сирии, а также в близлежащих государствах. В них вынужденные переселенцы смогут переждать, пока их не вернут на родину, либо не примут у себя другие страны.

Reuters указывает, что этот шаг может привести к усилению военного вмешательства США в гражданскую войну в Сирии — это то, чего пытался избежать предшественник Трампа Барак Обама.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось в 2011 году и переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации. С сентября 2015-го поддержку силам Асада оказывают российские вооруженные силы. Авиация международной коалиции во главе с США наносит удары по позициям боевиков в Арабской Республике с 2014 года.