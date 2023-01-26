Эксперт предрек вытеснение из Сирии российской авиации из-за идеи Трампа
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Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность
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Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Источник: МО РФ
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом зоны безопасности в Сирии вытеснят российскую авиацию. Такое мнение он высказал Национальной службе новостей (НСН).
"Это ответ нашим великим оптимистам по поводу прихода к власти Трампа. Он и дальше может пойти. В этих зонах безопасности запретят нашу авиацию, но запретят понятно как — незаконно. И сирийскую авиацию", — полагает специалист.
В среду, 25 января, в интервью ABC News Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. Он также отметил, что Европа сделала огромную ошибку, позволив перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока. "Я не хочу, чтобы это случилось здесь", — подчеркнул он.
Судя по пока не подписанному указу, с которым ознакомился Reuters, американский лидер, как ожидается, в ближайшее время попросит Пентагон и Госдепартамент выработать план по установлению зон безопасности. На это у американского министра обороны и главы внешнеполитического ведомства будет 90 дней.
Согласно документу, безопасные районы должны быть созданы в самой Сирии, а также в близлежащих государствах. В них вынужденные переселенцы смогут переждать, пока их не вернут на родину, либо не примут у себя другие страны.
Reuters указывает, что этот шаг может привести к усилению военного вмешательства США в гражданскую войну в Сирии — это то, чего пытался избежать предшественник Трампа Барак Обама.
Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось в 2011 году и переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации. С сентября 2015-го поддержку силам Асада оказывают российские вооруженные силы. Авиация международной коалиции во главе с США наносит удары по позициям боевиков в Арабской Республике с 2014 года.
26.01.2017
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