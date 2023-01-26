На Украине испытали "ударный" беспилотник



Украинский беспилотник "Командор" компании "Матрица технологий" — Matrix-UAV

Источник: newsdbase.ru Украинский беспилотник "Командор" компании "Матрица технологий" — Matrix-UAVИсточник: newsdbase.ru

Видео испытания беспилотника "Командор", позиционируемого как ударный, опубликовал разработчик — украинская компания "Матрица технологий" — Matrix-UAV.

Летательный аппарат, как утверждается, способен поднимать до 30 килограммов груза. "В отличие от привычного чисто электрического коптера, который летает очень недолго (20-40 минут) и потому недалеко (5-20 километров), наш аппарат может летать несколько часов и покрывать расстояние в сотни километров", — заявили разработчики. Дрон, по их заверению, способен нести разнообразное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, стрелковое оружие, бомбы и мины.

В настоящее время на беспилотнике установлен макет противотанкового ракетного комплекса. "Большое дело делаем. Пусть им там в Кремле икнется — мы на подлете", — заявил один из создателей аппарата Юрий Касьянов.

Между тем эксперты сомневаются в способности применения высокоточного оружия на подобном дроне. "На коптере нельзя просто поставить видеокамеру и по ее наводке совершить прицельную стрельбу, тем более с целью поразить танк. Это просто смешно. Все, что мы видим на видео, язык не поворачивается назвать прорывом. Ребята просто собрали дрон, прикрепили к нему бутылку и выдают это за большое достижение", — прокомментировал в интервью RT разработку редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.