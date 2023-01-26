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Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"

27.01.2017 Lenta.ru 48 0
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Ми-28Н
Ми-28Н патрулирует авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии
Источник: EPA/SERGEI CHIRIKOV

Воздушно-космические силы (ВКС) России задействовали в операции по освобождению сирийской Пальмиры от террористов группировки "Исламское государство" ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и штурмовики Су-25 "Грач". Об этом пишут в четверг, 26 января, "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в военных кругах.

"Ка-52 "Аллигатор" обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом, что позволяет им обнаруживать позиции боевиков и в режиме реального времени передавать эту информацию ударным самолетам Су-25 "Грач" ВКС РФ. Таким образом мы получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки", — рассказал собеседник издания.

Источник отметил, что применение вертолетов и штурмовиков в тандеме позволяет компенсировать недостатки артиллерии сирийской армии, которая ведет наступление на Пальмиру, и обеспечить ее огневую поддержку.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, Ка-52 оснащены лучшими среди российских вертолетов радаром и оптико-электронными средствами наблюдения, а также аппаратурой, позволяющей передавать информацию, тогда как Су-25 способны делать до пяти боевых вылетов в день. "При наличии хотя бы дюжины таких самолетов можно сделать так, чтобы один постоянно висел над полем боя и наносил бомбовые удары по заявке", — добавил он.

Террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" вновь заняли Пальмиру 11 декабря прошлого года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.

В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Российские специалисты также участвовали в разминировании города. 5 мая в амфитеатре Пальмиры прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению древнего города от террористов.

26.01.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Су-25
Проекты
Наноиндустрия

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